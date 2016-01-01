نجم منتخب مصر يكشف السر وراء تعثر انتقاله للزمالك.. فيديو

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منتخب مصر

قال على غزال لاعب لاريسا اليونانى، إن الزمالك كان قريبا من التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، ولكن الصفقة تعثرت فى النهاية.

وأضاف على غزال، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن إدارة الزمالك دخلت معه فى مفاوضات من أجل ضمه فى الشتاء الماضى، إلا أن المفاوضات تعثرت فى النهاية.

وأوضح على غزال، إنه لم يوقع للزمالك، مثلما تردد ببعض وسائل الإعلام، مؤكدا إن إصابة المغربي خالد بوطيب، أجبرت الزمالك على اعادة كاسونجو بدلا منه.
وأشار على غزال، إن استبعاده من صفوف المنتخب الوطني، هو وجهة نظر فنية، لافتا إن حسام البدري، المدير الفني للفراعنة، لم يتوصال معه حتى اللحظة.

وكان علي غزال، لاعب فيرينسي البرتغالي السابق ومنتخب مصر، قد أعلن إتمام انتقاله لصفوف نادي لاريسا اليوناني خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وأكد على غزال قائلا : "انتقالي للاريسا اليوناني جاء بشكل مفاجئ، بعد بطولة الأمم الافريقية الماضية حيث توسط عمرو وردة لاعب الفريق وقتها لحسم الأمر، والذى لم يستغرق وقت كبير، ومدرب الفريق اليوناني ساعدني على التأقلم بشكل سريع مع الفريق".

وأكمل: "الدوري الصيني ضعيف جدا، بينما الأمريكي والبرتغالي واليوناني في غاية القوة ولكن الجماهير المصرية لم تتباعهم بسبب فروق التوقيت في مصر، وخلال الايام القليلة المقبلة سيفصح عن خطوة هامة سيتخذها في مشواره الكروي".

المصدر: elbalad

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