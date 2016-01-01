قال على غزال لاعب لاريسا اليونانى، إن الزمالك كان قريبا من التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، ولكن الصفقة تعثرت فى النهاية.
وأضاف على غزال، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن إدارة الزمالك دخلت معه فى مفاوضات من أجل ضمه فى الشتاء الماضى، إلا أن المفاوضات تعثرت فى النهاية.
وأوضح على غزال، إنه لم يوقع للزمالك، مثلما تردد ببعض وسائل الإعلام، مؤكدا إن إصابة المغربي خالد بوطيب، أجبرت الزمالك على اعادة كاسونجو بدلا منه.
وأشار على غزال، إن استبعاده من صفوف المنتخب الوطني، هو وجهة نظر فنية، لافتا إن حسام البدري، المدير الفني للفراعنة، لم يتوصال معه حتى اللحظة.
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التعليقات على نجم منتخب مصر يكشف السر وراء تعثر انتقاله للزمالك.. فيديو
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