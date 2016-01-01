"الوزراء" يعلن عقوبة قوية للمخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية.. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › "الوزراء" يعلن عقوبة قوية للمخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية.. فيديو

صورة الخبر: مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وأضاف هاني يونس في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أننا قطعنا شوطا كبيرا جدًا في إزالة التعديات على أراضي الدولة على مدار السنوات السابقة وأيضًا في تطوير المناطق العشوائية التي كان سكانها يعيشون حياة محفوفة بالمخاطر بسقوط الابنية عليهم أو الصعق بالكهرباء لانها مخالفة.

وشدد على أن الدولة جاهزة ويقظة ولن يسمح لأي شخص كائنا من كان أن يحقق الثراء عبر التعدي على الأراضي والبناء المخالف ومن ثم يخلف وفيات كثيرة وضحايا إذا سقطت هذه المباني أو تعرض سكانها للموت صعقًا بالكهرباء أو في أماكن خطرة ووعرة قريبة من مخرات السيول.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعات مهمة بهذا الشأن مع وزارة التنمية المحلية وبمشاركة وزارة الداخلية كاشفًا أن رئيس الوزراء أصدر تعليماته قائلًا: "اي تعديات تتشال".

وأشار الى أنه وخلال فترة الحظر شهدت محافظات الدلتا ومع الأسف الشديد تعديات على الأراضي الزراعية رغم أنها الأراضي الأكثر خصوبة على مستوى مصر وجار إزالتها لأننا حريصون على هذه الاراضي لانها ثروة مصر خاصة في الازمة الحالية ومع حدوث الازمة العالمية لدينا اراض تنتج لنا محاصيل وبعضها حقق الاكتفاء الذاتي بالفعل.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "الوزراء" يعلن عقوبة قوية للمخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65156

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager