وأضاف هاني يونس في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أننا قطعنا شوطا كبيرا جدًا في إزالة التعديات على أراضي الدولة على مدار السنوات السابقة وأيضًا في تطوير المناطق العشوائية التي كان سكانها يعيشون حياة محفوفة بالمخاطر بسقوط الابنية عليهم أو الصعق بالكهرباء لانها مخالفة.
وشدد على أن الدولة جاهزة ويقظة ولن يسمح لأي شخص كائنا من كان أن يحقق الثراء عبر التعدي على الأراضي والبناء المخالف ومن ثم يخلف وفيات كثيرة وضحايا إذا سقطت هذه المباني أو تعرض سكانها للموت صعقًا بالكهرباء أو في أماكن خطرة ووعرة قريبة من مخرات السيول.
وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعات مهمة بهذا الشأن مع وزارة التنمية المحلية وبمشاركة وزارة الداخلية كاشفًا أن رئيس الوزراء أصدر تعليماته قائلًا: "اي تعديات تتشال".
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التعليقات على "الوزراء" يعلن عقوبة قوية للمخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية.. فيديو
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