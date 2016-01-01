لن تصدق.. الذهاب للحمام يكشف قدرة المناعة عندك

آخر الأخبارالصحة والجمال › لن تصدق.. الذهاب للحمام يكشف قدرة المناعة عندك

صورة الخبر: الذهاب للحمام يكشف قدرة المناعة عندك
الذهاب للحمام يكشف قدرة المناعة عندك

تلعب المناعة دورا مهما جدا في حماية جسم الإنسان من الأمراض لذا لابد من الحفاظ عليها والانتباه لأي خلل يحدث بها للتمكن من الوقاية من الأمراض.

ومن العلامات المهمة التي تساعدنا في اكتشاف وجود مشكلة في الجهاز المناعي هى ما يحدث عندما نذهب للحمام ومدى قدرتنا على اداء عملية إخراج الفضلات بسهولة.
وذكر موقع "webmd" أن بعض المشاكل التى تحدث عند الذهاب للحمام تكون مؤشر قوي لخلل المناعة وفي مقدمتها: الإسهال ، والإمساك.

وذكر الموقع أن الإسهال الذي يستمر لأكثر من 2 إلى 4 أسابيع علامة تحذير على أن الجهاز المناعي يضر ببطانة الأمعاء الدقيقة أو الجهاز الهضمي.

وفي حالة الإمساك ووجود صعوبة في حركات الأمعاء ، أوتكون شديدة جدًا ، أو تبدو الاخراجات "البراز" كأنها حبيبات أرنب صغيرة.

يجبر نظام المناعة الأمعاء على الإبطاء في حالة إصابته بالخلل ولكن هذا لا يعني أن ضعف المناعة هو السبب الوحيد للمشاكل التي تظهر عند الذهاب للحمام فهناك مجموعة من الأسباب الأخرى مثل البكتيريا والفيروسات والحالات الصحية الأخرى.

المصدر: موقع "webmd"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لن تصدق.. الذهاب للحمام يكشف قدرة المناعة عندك

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45744

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager