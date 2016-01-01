أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020 ستتم في مواعيدها من دون أي تغيير وفقا لمواعيد التي تم إعلانها رسميا من الوزارة سابقا.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عبر جروب "ادعم د. طارق شوقي" على تطبيق واتساب، "سنعلن كافة التفاصيل الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية منتصف مايو إن شاء الله".
وكانت أرسلت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا عاجلا لجميع المديريات، بشأن الإجراءات اللازمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2020، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرصا على أمن وسلامة الطلاب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وزير التعليم: ترقبوا إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة منتصف مايو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق