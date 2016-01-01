وزير التعليم: ترقبوا إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة منتصف مايو



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020 ستتم في مواعيدها من دون أي تغيير وفقا لمواعيد التي تم إعلانها رسميا من الوزارة سابقا.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عبر جروب "ادعم د. طارق شوقي" على تطبيق واتساب، "سنعلن كافة التفاصيل الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية منتصف مايو إن شاء الله".



وكانت أرسلت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا عاجلا لجميع المديريات، بشأن الإجراءات اللازمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2020، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرصا على أمن وسلامة الطلاب.

قد يعجبك أيضا...

وتضمنت هذه التعليمات أن يقوم مديرو المديريات بموافاة لجنة الإدارة التابعة لمديريتهم باستمارة 303 مقار جديدة لجميع اللجان التي سيتم عقدها لامتحان الثانوية العامة لهذا العام 2019 /2020 على أن يراعى الآتي:- يتم توزيع الطلاب داخل حجرات اللجان بمعدل 14 طالب لكل حجرة- يتم توفير عدد 2 فصل احتياطي بكل لجنة تحسبا لأي ظروف اضطرارية- عدم المساس باللجان الاحتياطية أو الاستراحات السابق ارسالها- إمكانية فتح لجان جديدة إذا استدعى الامر ذلك على أن يتم اتباع الاتي : تنفيذ جميع الإجراءات المتبعة في إنشاء اللجان طبقا لموافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، وعمل محضر معاينة جديد لكل لجنة يتم فتحها ، وعمل رسم كروكي للجنة الجديدة .