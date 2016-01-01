حللت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) المدة التي يمكن أن يستمر فيها الفيروس التاجي على الأسطح المختلفة واتضح أنه يمكن للفيروس أن يعيش لمدة تصل إلى 4 ساعات على النحاس، وما يصل إلى يوم واحد على الورق المقوى وما يصل إلى ثلاثة أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ.
زتتضمن الأدوات المستخدمة في عملية التجميل ضمن الأسطح التي يمكن أن يلتصق بها فيروس الكورونا لوقت طويل، ويعني ذلك سهولة انتقال العدوى بمجرد لمس تلك الأدوات باليدين أو وضعها على الوجه، وفقًا لموقعي "Women’s health"، "Times"
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التعليقات على احذري مستحضرات التجميل.. 7 محاذير لتجنب نقل فيروس كورونا
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