كشف عبد المنعم باح السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " عن موقف الاتحاد من امكانية الغاء بطولتي الكونفدرالية و بطولة دوري ابطال افريقيا 2020
وأكد عبد المنعم باح في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن الكاف لا يفكر مطلقا في الغاء البطولة مشددا على ان الاتحاد محظوظ بسبب قرب انتهاء البطولتين حيث لا يتبقي سوى الدورين قبل النهائي و النهائي
وأضاف عبد المنعم باح أن في حال انتهت ازمه فيروس كورونا المستجد في الصيف ستقام المباريات في نصف يونيو او شهر يوليو و في اسوء الظروف ستقام في اغسطس
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التعليقات على كاف يعلن موعد إقامة المباريات المتبقية من بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا
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