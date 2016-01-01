كاف يعلن موعد إقامة المباريات المتبقية من بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا

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كشف عبد المنعم باح السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " عن موقف الاتحاد من امكانية الغاء بطولتي الكونفدرالية و بطولة دوري ابطال افريقيا 2020



وأكد عبد المنعم باح في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن الكاف لا يفكر مطلقا في الغاء البطولة مشددا على ان الاتحاد محظوظ بسبب قرب انتهاء البطولتين حيث لا يتبقي سوى الدورين قبل النهائي و النهائي



وأضاف عبد المنعم باح أن في حال انتهت ازمه فيروس كورونا المستجد في الصيف ستقام المباريات في نصف يونيو او شهر يوليو و في اسوء الظروف ستقام في اغسطس

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وأكمل أن الكاف حدد موقفه باستكمال البطولتين و استحاله الغائهما خاصة و ان الفرق المنافسه قويه والجميع يرغب في معرفه اي الفرق ستتوج بالبطولتين