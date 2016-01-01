قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن مصر كان لديها الوقت الكافي لوضع سيناريوهات التعامل مع فيروس كورونا منذ ظهور المرض على نطاق واسع في دول العالم، موضحاً أنه منذ شهر مارس بدأ التصاعد في الحالات، مشيراً إلى أن البداية كانت من السيدة الأمريكية ذات الأصول التايلاندية في الأقصر، والتى نقلت العدوي إلى 56 شخصا وكان ذلك بداية تصاعد الأعداد في مصر.
وأضاف هيكل، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة: "بدأنا نستفيد من تجارب الدول الأخرى في كيفية التعامل مع الأزمة في حالة التصاعد"، موضحاً أن المرحلة الأولى اقتصرت على التوعية لحث المواطنين على الحفاظ على حياتهم الشخصية واتخاذ الإجراءات السليمة في التعامل مع الأزمة.
وأكمل وزير الدولة للإعلام أن الدولة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، متابعا: "بعض الدول عجزت عن مواجهة أزمة فيروس كورونا بسبب عدم استعدادها لذلك، وكذلك استهتار البعض من الشعب أدى إلى انتشار المرض.
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التعليقات على وزير الإعلام: تصاعد أعداد إصابات كورونا بمصر جاء من السيدة الأمريكية فى الأقصر
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