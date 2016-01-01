الناس عايشة في ملكوت تاني.. تعليق قوي من أحمد موسى على تجمع مواطنين بـ كمبوند في التجمع ..فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › الناس عايشة في ملكوت تاني.. تعليق قوي من أحمد موسى على تجمع مواطنين بـ كمبوند في التجمع ..فيديو

صورة الخبر: الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى


علق الإعلامي أحمد موسى، على مقطع فيديو يظهر تجمع بعض المواطنين في كمبوند بالتجمع الخامس.

وقال أحمد موسى «إيه اللي بيحصل، أرجوكم أجلوا هذه الفعاليات حتى نتنهي من أزمتنا»، متابعا «بتشتروا إيه، الناس دي عايشة في ملكوت تاني».

وتابع أحمد موسى «أتوقع أن يكون شم النسيم يوم مهزلة، تلقيت العديد من الاتصالات حول تنظيم احتفاليات، اللي عملناه في الشهرين اللي فاتوا هيضيع يوم شم النسيم»، مؤكدا أن «الحكومة قفلت الشواطئ بس شوفوا هيحصل إيه في الأماكن العامة، الناس بتأجر وتحجز من يوم الجمعة».

وحذر أحمد موسى «لو تركنا المواطنون ينفذون استعداداتهم لشم النسيم سنواجه أزمة صحية كبيرة».

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الناس عايشة في ملكوت تاني.. تعليق قوي من أحمد موسى على تجمع مواطنين بـ كمبوند في التجمع ..فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80256

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager