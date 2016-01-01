

فيديو.. بيل جيتس ينتقد قادة العالم لفشلهم في الاستعداد لمواجهة وباء كورونا فيديو.. بيل جيتس ينتقد قادة العالم لفشلهم في الاستعداد لمواجهة وباء كورونا

انتقد بيل جيتس الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت الحكومات لعدم القيام بما يكفي للتحضير لوباء عالمي، وقال: "لم نكن مستعدين لفيروس كورونا المستجد".



كما انتقد الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت قادة العالم لعدم الاستثمار في الاختبارات والمعدات في وقت أقرب عندما ظهر الفيروس لأول مرة في الصين في ديسمبر الماضي.



في مقابلة مع بي بي سي بريكفاستز، قال جيتس إن عددًا قليلاً جدًا من البلدان ستحصل على درجة A للطريقة التي استجابت بها للتهديد الذي يشكله المرض الذي أصاب العالم ثلاثة أشهر فقط.

قد يعجبك أيضا...

على الصعيد العالمي، أصيب ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص، وتوفي 102000 وتعافى 404000 منالفيروس، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، هذه الأرقام المبلغ عنها تقلل من النطاق الحقيقي لتفشي المرض، بسبب الاختبارات المحدودة والتعداد غير المتكافئ للقتلى وترغب بعض الحكومات في إخفاء نطاق تفشيها.تحدث جيتس الذي عمل مع زوجته ميليندا لتمويل تطوير اللقاحات في جميع أنحاء العالم، وانتقد الحكومات لعدم الاستعداد للوباء من خلال محاكاة السيناريوهات المحتملة واختبار البنية التحتية، ونتيجة لهذا الافتقار إلى التحضير ، قال: "نجد أنفسنا في مناطق مجهولة".ترأس مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وقد تبرع بأكثر من 45 مليار دولار لأبحاث التطعيم على أمل معالجة الأوبئة بما في ذلك فيروس كورونا والإيبولا.تحدث الزوجان منذ فترة طويلة عن مخاوف من انتشار وباء، وحذروا من أن العالم غير مستعد للرد على المستوى العالمي.أضاف المؤسس المشارك لشركة Microsoft أن البلدان في جميع أنحاء العالم لم تستثمر ما يكفي في المعدات والاختبارات للتحضير لتفشي كورونا.تابع: "هناك فترة كنت أقول فيها أن هذا كان أكبر هبوط محتمل يواجهه العالم.. سننظر بالتأكيد إلى الوراء ونتمنى أننا استثمرنا أكثر حتى نتمكن من الحصول على جميع التشخيصات بسرعة، الأدوية واللقاحات ثم هناك الفترة التي ظهر فيها الفيروس ما هي الاختبارات التي أعدت".حدد جيتس، وهو ثاني أغنى شخص في العالم، نقص الاستثمار الذي يقف وراء نقص في الاختبارات التي أدت إلى اندفاع الدول إلى تطوير التشخيص في الوقت المناسب.