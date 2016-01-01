

علماء يزفون أخبارا سعيدة: كورونا يتحور ببطء شديد.. ما فائدة هذا؟ علماء يزفون أخبارا سعيدة: كورونا يتحور ببطء شديد.. ما فائدة هذا؟

يقول خبراء الصحة إن الفيروس التاجي المستجد الذي يجتاح العالم كورونا يتحور بمعدل أبطأ من العديد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي الأخرى، وخاصة الإنفلونزا.



ورصد العلماء أن الفيروس التاجي المستجد تحول بالفعل ما يقرب من 10 مرات، ما دفع الكثيرين للخوف من أن سلالة أكثر فتكًا أصبحت قريبة، ومع ذلك، يقول العلماء إن تلك الطفرات لا تختلف كثيرًا عن الفيروس الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية، وليست أكثر حدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويشير العلماء إلى أن هذا يعني أنه بمجرد توفر اللقاح بسهولة، فإنه سيوفر الحماية ضد كل من الفيروس الأصلي والطفرات، ولعدة سنوات.

قد يعجبك أيضا...

الفيروس الجديد، المعروف أيضًا بـ كوفيد-19، هو فيروس RNA، ما يعني أنه يحتوي على RNA كمادة جينية، وتدخل هذه الفيروسات الخلايا من خلال مستقبل موجود على السطح، ثم تصنع مئات النسخ من نفسها ويمكن أن تصيب الخلايا في جميع أنحاء الجسم.وقال الدكتور مارك شليس، الأستاذ في قسم الأمراض المعدية والمناعة لدى الأطفال في كلية الطب بجامعة مينيسوتا الأمريكية "في عالم فيروسات RNA، التغيير هو القاعدة"، مضيفا أنه على سبيل المثال، تتحول الإنفلونزا كل عام، ولهذا يجب على الباحثين تطوير لقاحات لحمايتنا من أكثر السلالات انتشارًا.وتحور الفيروس التاجي الجديد، حاليا، إلى ما لا يقل عن 8 سلالات، في 10 مرات، تنتشر حول العالم، ومع ذلك، فإن تحور الفيروس بطيء جدا، وتتشابه طفراته مع الفيروس الأصلي، وهذا يعني أن الطفرات التي ضربت أوروبا والولايات المتحدة والعالم كله لا تختلف عن الفيروس الذي ظهر لأول مرة في ووهان، ولا هي أكثر عدوى أو فتكًا منه.وذكر الدكتور جون روز، عالِم الأبحاث البارز في قسم علم الأمراض في جامعة ييل: "إن سلاسل الفيروس الأصلية من الصين قريبة جدًا من تلك الموجودة في الفيروسات المنتشرة في الولايات المتحدة وبقية العالم".وشدد العلماء على أن هذا البطء جيد جدًا لتجارب اللقاحات الجارية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، لأن هذا يمنح العلماء وقتا أطول من أجل إيجاد العلاج المناسب، كما أن هذا العلاج سيعالج كل السلالات.