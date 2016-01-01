

المصاب يعدي 5.7 آخرين.. دراسة: سرعة انتشار كورونا تضاعفت المصاب يعدي 5.7 آخرين.. دراسة: سرعة انتشار كورونا تضاعفت

وجد فريق من الباحثين أن الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم، صار قادرا على أن ينتشر بسرعة مضاعفة كما كان يخشى العلماء في السابق.



واُكتشف الفيروس التاجي كورونا المستجد لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر 2019، قبل انتشاره في جميع أنحاء العالم، وتسببه في مقتل 109 آلاف وإصابة أكثر من 1.7 مليون حتى الآن.



وزعمت الأرقام الصادرة في بداية تفشي كوفيد-19، المرض الذي يسببه الفيروس التاجي المستجد، أن شخصًا واحدًا سيصيب ما بين 2.2 إلى 2.7 شخصًا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ومع ذلك، وجد علماء من مختبر لوس ألاموس الوطني في نيومكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، الذين درسوا المراحل الأولى لتفشي الفيروس في ووهان، أن كل ناقل للمرض أصاب بالفعل ما معدله 5.7 أشخاص.وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن 82 % من الناس يجب أن يكونوا محصنين، إما عن طريق لقاح أو بالإصابة بالمرض والتعافي منه، لوقف انتشاره.وقدر العلماء في البداية أن معدل "مضاعفة" الفيروس، عندما يصيب كل ناقل شخصين على أقل تقدير، بين 6 و7 أيام، ولكن نتائج الدراسة قالت إن فريق البحث الأمريكي وجد أن الرقم الأدق هو فترة تتراوح من 2.3 إلى 3.3 يومًا مبكرًا عن الفيروس الذي نشأ في ووهان "مما يشير إلى معدل انتشار أسرع بكثير من قياسه في البداية".عندما بدأ تفشي المرض لأول مرة، اعتقد الباحثون أن الفيروس ينتشر بمعدل يتراوح بين 0.1 و0.14، وهو نصف الرقم 0.21 و0.30 الذي توصل إليه العلماء الأمريكيون، إذ وجدوا أن فترة الحضانة، وهي الوقت من بداية إصابة الشخص بالعدوى وحتى بداية ظهور الأعراض عليه، هي 4.2 يومًا، وهذا أقصر يومًا من التقديرات السابقة.