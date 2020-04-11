

غدًا.. المركزى يطرح سندات خزانة بـ7 مليارات جنيه غدًا.. المركزى يطرح سندات خزانة بـ7 مليارات جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 3.7 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 3.2 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.



وحسب الموازنة تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.



وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة، خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.