استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 12-4-2020 فى مصر، مسجلة 730 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر، بالتزامن مع توقف حركة مبيع وشراء الذهب فى مصر، مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة والمقرر الأحد من كل أسبوع.
وشهدت أسواق الذهب عالميا ارتفاع كبير خلال نهاية تعاملات الخميس الماضى، لترتفع أسعار المعدن النفيس بنسبة تجاوزت 1.32 % لأوقية الذهب لتسجل 1685 دولار، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى مصر ليرتفع أكثر من 20 جنيها للجرام، لتسجل 730 جنيها.
الارتفاع الكبير فى سعر الذهب عالميا، تسبب فى شلل تام فى مبيعات الذهب فى مصر، نتيجة هذه الزيادات التى لم يعد يتحملها السوق، بحسب مهدى عبد الفتاح عضو شعبة الصاغة، والذى أكد أن المبيعات شبه متوقفة تماما على مستويات الجمهورية بسبب تفشى فيروس كورونا.
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التعليقات على استقرار أسعار الذهب فى مصر.. وتوقف المبيعات بسوق الصاغة
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