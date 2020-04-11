

استقرار أسعار الذهب فى مصر.. وتوقف المبيعات بسوق الصاغة استقرار أسعار الذهب فى مصر.. وتوقف المبيعات بسوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 12-4-2020 فى مصر، مسجلة 730 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر، بالتزامن مع توقف حركة مبيع وشراء الذهب فى مصر، مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة والمقرر الأحد من كل أسبوع.



وشهدت أسواق الذهب عالميا ارتفاع كبير خلال نهاية تعاملات الخميس الماضى، لترتفع أسعار المعدن النفيس بنسبة تجاوزت 1.32 % لأوقية الذهب لتسجل 1685 دولار، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى مصر ليرتفع أكثر من 20 جنيها للجرام، لتسجل 730 جنيها.



الارتفاع الكبير فى سعر الذهب عالميا، تسبب فى شلل تام فى مبيعات الذهب فى مصر، نتيجة هذه الزيادات التى لم يعد يتحملها السوق، بحسب مهدى عبد الفتاح عضو شعبة الصاغة، والذى أكد أن المبيعات شبه متوقفة تماما على مستويات الجمهورية بسبب تفشى فيروس كورونا.

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وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن الذهب سجل 730 جنيها للجرام، مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً لتبلغ 1685 دولارا بسبب تزايد طلب المستثمرين عليه مع استمرار تضرر الأسواق لتفشي فيروس كورونا.وأضاف في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن وضع المبيعات سيئ جدا، وهناك شبه توقف تام في حركة بيع المشغولات الذهبية بسبب حظر التجوال واتجاه المحالات للاغلاق والعمل 4 أيام فقط.