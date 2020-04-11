

البنك الزراعي يبدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة غدا البنك الزراعي يبدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة غدا

قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، إن فروع البنك ستبدأ غدا صرف منحة الدولة للعمالة غير المنتظمة بما يصل إلى 480 ألف مستفيد يتم توزيعم على البنك الزراعي وفقا لرسائل تصل الى كل عميل.



وأضاف في تصريحات صحفية له، أن الصرف سوف يبدأ من غدا الإثنين ولمدة 4 أيام من خلال رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف تحدد بها يوم الصرف، والفرع الذي سيتم الصرف منه.



وكانت وزارة القوى العاملة، قد قرر صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل وفروع البنك الزراعي، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من تداعيات مواجهة فيروس كورونا.