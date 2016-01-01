كشفت تقارير صحفية عن وضع لجنة التخطيط داخل صفوف الأهلي الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن حساباتها ليكون خليفة رمضان صبحي الذي تنتهي إعارته مع نهاية الموسم.
وأوضح يوجيش سينج، المدير التنفيذى لنادي صن داونز والمشرف على الفريق في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن جميع ما تم تناوله مجرد إشاعات وان اللاعب عقده ممتد مع النادي حتى 3 سنوات.
وأضاف أن النادي لا يفكر في الاستغناء عن اللاعب نهائيا لانه في قمة عطائه ويعتبر نجم الفريق.
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التعليقات على حقيقة توقيع الأهلي مع الأورجوياني سيرينو بديلا لـ رمضان صبحى
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