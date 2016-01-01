حقوق القاهرة تعلن التزامها بالأجندة الجامعية وانتهاء الدراسة قبل 30 مايو المقبل

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › حقوق القاهرة تعلن التزامها بالأجندة الجامعية وانتهاء الدراسة قبل 30 مايو المقبل

صورة الخبر: كلية الحقوق بجامعة القاهرة
كلية الحقوق بجامعة القاهرة

أكد الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على التزام الكلية بالأجندة الجامعية المعلنة من المجلس الأعلى لاجامعات، بإنتهاء الدراسة قبل 30 مايو المقبل، لافتا إلى أن الكلية مستمرة في وضع المحاضرات عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

وأضاف السنوسي، في تصريح إلى "صدى البلد"، أنه يتم رفع المحاضرات للفرق الدراسية الأربعة بالكلية، بشكل يومي حسب جدول المحاضرات الطبيعي، موضحًا أنه إذا طلب المجلس الأعلى للجامعات مد فترة الدراسة بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا فأن الكلية ملتزمة به.

يذكر أنه تم تداول أخبار عبر مجموعات الطلاب بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كلية الحقوق بجامعة القاهرة سوف تنتهي من الدراسة أخر شهر أبريل.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن تعليق الدراسة وحظر التجول في البلاد، أسبوعين أخرين وحتى 23 أبريل الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حقوق القاهرة تعلن التزامها بالأجندة الجامعية وانتهاء الدراسة قبل 30 مايو المقبل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37112

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager