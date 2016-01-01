أكد الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على التزام الكلية بالأجندة الجامعية المعلنة من المجلس الأعلى لاجامعات، بإنتهاء الدراسة قبل 30 مايو المقبل، لافتا إلى أن الكلية مستمرة في وضع المحاضرات عبر موقع الجامعة الإلكتروني.
وأضاف السنوسي، في تصريح إلى "صدى البلد"، أنه يتم رفع المحاضرات للفرق الدراسية الأربعة بالكلية، بشكل يومي حسب جدول المحاضرات الطبيعي، موضحًا أنه إذا طلب المجلس الأعلى للجامعات مد فترة الدراسة بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا فأن الكلية ملتزمة به.
يذكر أنه تم تداول أخبار عبر مجموعات الطلاب بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كلية الحقوق بجامعة القاهرة سوف تنتهي من الدراسة أخر شهر أبريل.
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التعليقات على حقوق القاهرة تعلن التزامها بالأجندة الجامعية وانتهاء الدراسة قبل 30 مايو المقبل
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