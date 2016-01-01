احمد ياسر يهاجم الأهلي وحسين الشحات.. لهذا السبب

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صورة الخبر: حسين الشحات
حسين الشحات

كشف أحمد ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن رأيه في حسين الشحات نجم الأهلي.

وقال اللاعب خلال استضافته في برنامج ملعب اون تايم مع الإعلامي سيف زاهر المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن حسين الشحات لاعب مميز، ولكن لا يستحق المبلغ الذي يتقاضاه في الأهلي، وعقده كان مبالغا في قيمته.

وأضاف ياسر أن الشحات لا يوجد فارق بينه وبين أي لاعب اخر يلعب في مركزه بالدوري المصري، وهذا ما يثير جدلا حول قيمة عقده.

وأشار إلى أن حسين الشحات لاعب عادي ولا يستحق الرقم الذي دفعه الأهلي للحصول على خدماته، وفي الملعب ليس هناك فارق بينه وبين باقي اللاعبين.

المصدر: elbalad

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