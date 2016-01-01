كشف أحمد ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن رأيه في حسين الشحات نجم الأهلي.
وقال اللاعب خلال استضافته في برنامج ملعب اون تايم مع الإعلامي سيف زاهر المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن حسين الشحات لاعب مميز، ولكن لا يستحق المبلغ الذي يتقاضاه في الأهلي، وعقده كان مبالغا في قيمته.
وأضاف ياسر أن الشحات لا يوجد فارق بينه وبين أي لاعب اخر يلعب في مركزه بالدوري المصري، وهذا ما يثير جدلا حول قيمة عقده.
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التعليقات على احمد ياسر يهاجم الأهلي وحسين الشحات.. لهذا السبب
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