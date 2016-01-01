بدون أدوية ...تعرف على 5 طرق سريعة لتسكين الألم

طرق طبيعية يمكنك اللجوء إليها لوقف هذا الألم المزعج دون الحاجة إلى الوصول إلى مسكنات الألم حيلة ستساعدك على التخلص من الألم إذا كنت لا ترغب في تناول الدواء أو لم يكن لديك النوع المناسب.
1. تهدئة التهاب الحلق.. يمكن للشوكولاتة أن تكبح السعال وتشفى من التهاب الحلق بفضل الكاكاو الذي يحتويه.
2. شرب المزيد من الماء لتخفيف أعراض الصداع النصفي وتخفيف أعراض الصداع النصفي.
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