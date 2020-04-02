أصدقاء رئيس وزراء بريطانيا: جونسون اقترب من الموت المحقق داخل سانت توماس | فيديو

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رئيس وزراء بريطانيا

كشف أصدقاء رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن أن كورونا كاد يفتك به خلال فترة مرضه، مؤكدين أنه كان قد اقترب من الموت المحقق داخل وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس في لندن.

وبعد رحلة الاستشفاء، أخبر رئيس الوزراء البريطاني أصدقائه بأنه مدين بحياته للأطباء والممرضات في مستشفى سانت توماس في لندن، قائلا: "لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية".

وتكشف "ذي ميل أون صنداي" اليوم الأحد عن المعركة غير العادية التي خاضها أطباء مركز الصحة وجودة الحياة في إنجلترا لإنقاذ رئيس الوزراء المنكوب على أيدي مسعفين كانوا يتوقعونه في المستشفى قبل ثلاثة أيام من دخوله للاستشفاء والعلاج الأحد الماضي.

https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2020/04/02/927005597977298143/636x382_MP4_927005597977298143.mp4

المصدر: ذي ميل أون صنداي

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