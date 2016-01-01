ارتفاع عدد إصابات كورونا بصفوف الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية



الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية ارتفاع عدد مصابي الجيش الأمريكي على أراضيها بفيروس كورونا.



وذكرت الوكالة إن متعاقد أمريكي يعمل مع قاعد عسكرية أمريكية رئيسية في جنوبي العاصمة سيول تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وأضاف أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بين القوات الأمريكية بكوريا "USFK" وصل إلى 22 شخصا، بحسب ما أعلنته القوات صباح اليوم الأحد,

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وخضع العامل في معسكر همفريز في بيونجتيك للاختبار بعد أن وجهه مشرفوه إلى الحجر الصحي بسبب اتصاله المباشر مع مريض آخر بفيروس كورونا. وكان قد زار القاعدة آخر مرة في 26 مارس وعزل نفسه خارج القاعدة منذ 30 مارس.إلى ذلك، سجلت كوريا الجنوبية 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 10512، كما سجلت 3 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 214.