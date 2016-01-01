أعلنت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية ارتفاع عدد مصابي الجيش الأمريكي على أراضيها بفيروس كورونا.
وذكرت الوكالة إن متعاقد أمريكي يعمل مع قاعد عسكرية أمريكية رئيسية في جنوبي العاصمة سيول تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأضاف أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بين القوات الأمريكية بكوريا "USFK" وصل إلى 22 شخصا، بحسب ما أعلنته القوات صباح اليوم الأحد,
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التعليقات على ارتفاع عدد إصابات كورونا بصفوف الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية
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