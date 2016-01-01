رابط الاستعلام عن الأكواد وتأكيد البيانات لطلاب 2 ثانوي قبل انطلاق امتحاناتهم في 30 أبريل

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › رابط الاستعلام عن الأكواد وتأكيد البيانات لطلاب 2 ثانوي قبل انطلاق امتحاناتهم في 30 أبريل

صورة الخبر: الاستعلام عن الأكواد وتأكيد البيانات لطلاب 2 ثانوي
الاستعلام عن الأكواد وتأكيد البيانات لطلاب 2 ثانوي

خصص موقع وزارة التربية والتعليم رابطا إلكترونيا جديدا للتقدم للاختبارات الإلكترونية للصف الثاني الثانوي 2020 "امتحانات نهاية العام الدراسي" المقرر انطلاقها 30 ابريل الجاري.

ويمكن لطلاب الصف الثاني الثانوي من خلال هذا الرابط ، تأكيد صحة البيانات وطلب انشاء أكواد الاختبارات ، وذلك من خلال الضغط على

https://thaneduone.emis.gov.eg/examconfirm/

كما يمكن لطلاب الصف الثاني الثانوي الاستعلام عن أكواد الطالب من خلال الضغط على

https://studea.emis.gov.eg

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تعقد امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا كما هو في الجداول المعلنة في مواعيدها في نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تغير المواعيد المعلنة.

وقال وزير التربية والتعليم: "لم ولن نقرر استبدال الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بـ مشروعات بحثية مثلما يروج البعض".
وأوضح أن الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الإلكتروني "بالصفين الأول والثاني الثانوي" سوف يدخل "دور ثانٍ" في شهر سبتمبر إلكترونيا، ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا باجتيازه.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن الطالب الممتنع عن دخول الامتحان والراسب في الدور الثاني سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رابط الاستعلام عن الأكواد وتأكيد البيانات لطلاب 2 ثانوي قبل انطلاق امتحاناتهم في 30 أبريل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6155

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager