

سجق بالتفاح المكرمل سجق بالتفاح المكرمل

تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل سجق بالتفاح المكرمل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع.



مقادير سجق بالتفاح المكرمل



2 كيلو سجق

2 بصل شرائح

بصل اخضر شرائح

3 تفاح أخضر مكعبات

عسل

مرقة

زبدة

ثوم مفروم اوريغانو

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10 حبةكرنب بروكسل مقطعة بالنصفملح وفلفلبطاطس محمرة للتقديمطريقة تحضير سجق بالتفاح المكرمل* في طاسة على النار يوضع زيت قليل جدا مع السجق ويقلب على النار حتى ينضج* في طاسة أخرى يوضع زيت مع البصل الشرائح وعليه البصل الأخضر ثم يضاف التفاح المكعبات* يقلب ويضاف إليه البروكسل وعليه الأوريغانو مع رشة خل ومكعب مرقة* يترك حتى يتكرمل* يضاف إليه السجق ويقلب على النار ويترك ليغلي* يقدم ساخن