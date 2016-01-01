يعتبر استنشاق البخار علاجًا منزليًا آمنًا إذا تم القيام به بشكل صحيح ، ولكن من الممكن جدًا أن تؤذي نفسك دون قصد إذا لم تكن حريصًا.
وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير ان هناك خطر من تحرق نفسك إذا اتصلت بالماء الساخن. الخطر الأكبر هو الطرق بطريق الخطأ على وعاء الماء الساخن في حضنك ، مما قد يسبب حروقًا شديدة في المناطق الحساسة.
لتجنب الحروق:
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التعليقات على خافي على طفلك .. أضرار استنشاق البخار
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