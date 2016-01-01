نوع من الذكر يجعل للمسلم كنزا من كنوز الجنة.. تعرف عليه

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قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من الأذكار الجامعةلمعاني التوحيد وتكثر على ألسنة الذاكرين قولهم: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، موضحًا أنها تعني أنه لا توجد قوة مؤثرة في هذا الكون، ومحركة لكل محرك، ومسكنة لكل ساكن إلا قوة الإله الحق سبحانه وتعالى.



وأوضح الشيخ علي جمعة في بيان له، أن المسلم كأنه يعلن فيها قول لا إله إلا الله، ويعترف لربه أنه لا يحول بينه وبين كل ضار، ولا يمنع بينه وبين كل سوء إلا الله، ولا يقويه على كل خير، وعلى كل نفع إلا الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى انه الله سبحانه وتعالى برحمته يحول ويمنع بين الشرور والكوارث ، وبرحمته سبحانه يقويه على كل نفع وكل خير ينفع به نفسه وأرضه والناس أجمعين.



وأضاف أن هذه الكلمة لما فيها من حقائق عالية ومعان غالية كانت كنزًا من كنوز الجنة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ لعبد الله بن قيس: « يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ ، أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هِىَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ » [أخرجه البخاري].

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وتابع أن ابن عطاء الله السكندري بنى «الْحِكَم العطائية» وهى 213 حكمة كلها تدور حول شرح جانب من جوانب معنى أنه (لا حول ولا قوة إلا بالله)، مؤكدًا أن العبد إذا عرف أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، رد الأمر لله، ولم يغضب إلا لله، ولم يفعل إلا لله، ولم يرضَ إلا لله.واختتم عضو هيئة كبار العلماء بيانه أنه ليس معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله) أننا نعتزل الحياة الدنيا، وأن نترك الأسباب التي أمرنا اللهُ سبحانه وتعالى أن نقوم فيها، ولكن معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله) أن ترى اللهَ في كل شيء؛ خلقًا، وفعلًا، ومواقف.عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وابن ماجة وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". لكن ما هو كنز من كنوز الجنة؟.قالت لجنة التفسير بمجمع البحوث الإسلامية في شرحها للحديث: إنه "ورد هذا الحديث كذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.وأضافت: قال السندي: قَوْلُهُ: (كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ) جُعِلَتِ الْكَلِمَةُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ قَائِلَهَا يَمْلِكُهَا بِسَبَبِهَا، وَفِي النِّهَايَةِ، أَيْ: أَجْرُهَا مُدَّخَرٌ لِقَائِلِهَا وَالْمُتَّصِفُ بِهَا كَمَا يُدَّخَرُ الْكَنْزُ.وأوضحت: وقال الصنعاني في السبل مبينا معنى كونها كنزا من كنوز الجنة: أَيْ أَنَّ ثَوَابَهَا مُدَّخَرٌ فِي الْجَنَّةِ وَهُوَ ثَوَابٌ نَفِيسٌ كَمَا أَنَّ الْكَنْزَ أَنْفَسُ أَمْوَالِ الْعِبَادِ، فَالْمُرَادُ مَكْنُونُ ثَوَابِهَا عِنْدَ اللَّهِ لَكُمْ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا كَلِمَةُ اسْتِسْلَامٍ وَتَفْوِيضٍ إلَى اللَّهِ، وَاعْتِرَافٍ بِالْإِذْعَانِ لَهُ، وَأَنَّهُ لَا صَانِعَ غَيْرَهُ، وَلَا رَادَّ لِأَمْرِهِ، وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ الْأَمْرِ.أمين الفتوى يوضح معنى لا حول ولا قوة إلا باللهكما أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، معنى قول "لا حول ولا قوة إلا بالله "،مؤكدا أنه لا يوجد شئ يتم فى هذا الكون إلا بالله عز وجل فالفاعل الحقيقي فى هذا الكون هو الله عز وجل.وأضاف خلال لقائه ببرنامج من القلب للقلب، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر، أن المتفضل على الإنسان فى الأخلاق الجيدة التى من الممكن أن يكتسبها هو المولى عز وجل، وأى شئ يفعله الإنسان من أعمال صالحة وصلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك المتفضل فى ذلك هو الله عز وجل أى هو من وضع فى قلبك الإقبال عليه وهو الذى جعلك تفعل هذه الأعمال ففى الحقيقة الإنسان صورة وهيئة فالله سبحانه وتعالى أرادك وأتى بك فلا تظن فى نفسك انك فى مرتبة عليا وغيرك فى مرتبة سفلى فتحتقر الناس بل عليك أن تقول يارب ادم عليا هذه النعمة وأحفظها من الزوال وزدني خيرًا منها وردني اليك ردًا جميلًا وأن يكون فى قلبك شفقة على العاصي والمخطئ.قدم الشيخ محمود المصري عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، فيديو تحت عنوان " الأذكار الستة التي تهدم الهموم والأحزان هدمًا".وقال المصري إن الأذكار الستة هم الصلاة على النبي ، وكثرة الاستغفار ومنها سيد الاستغفار « أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».وأضاف: الإكثار من ياذا الجلال والإكرام ثم اطلب ما تريده بعدها، والإكثار من لاحول ولا قوة إلا بالله والتي هي كنز من كنوز الجنة وباب من أبواب الجنة.وأكمل أن من الأذكار الستة قول "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، وقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر .. وهي من غراس الجنة.وكشف الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، عن الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة، بأن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته؛ فلهذا شرع له أن يستغفر ثلاثًا ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.وأكد «عويضة» ، أن الاستغفار مطلوب من المسلم حتى بعد أداء العبادات والفرائض، ومن ذلك الاستغفار بعد الحج كما قال الله تعالى: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ». (البقرة :199).ونصح مدير الفتوى، المسلمين بالإكثار من الاستغفار بعد شهر رمضان المبارك، والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها وقراءة القرآن الكريم والأذكار.ونبه على أن ينبغي على المسلم أن يشكر الله تعالى على كرمه لأنه وفقه لأداء الطاعة والعبادات، ويكون ذلك بالإكثار من التسبيح والأذكار.