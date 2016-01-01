أبدى الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، سعادته الغامرة بتعاقد النادي مع أحمد فتحي، قائد منتخب مصر، في صفقة انتقال حر، مؤكدا أن "الجوكر" يعتبر إضافة هائلة للفريق في الفترة المقبلة.
وأضاف "سعيد" أن وجود فتحي في نادي بيراميدز، أمر رائع، لأنه إضافة بالفعل لأي مكان يتواجد فيه، خاصة في ظل خبراته الهائلة، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.
وأوضح أن الكل يعلم مدى أهمية صفقة بحجم أحمد فتحي، وكان دائما اللاعب الأهم والأفضل في الأندية التي لعب في صفوفها، وكذلك في منتخب مصر.
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التعليقات على أول تعليق من المدير الرياضي لـ بيراميدز بعد التعاقد مع أحمد فتحي
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