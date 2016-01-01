أول تعليق من المدير الرياضي لـ بيراميدز بعد التعاقد مع أحمد فتحي

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صورة الخبر: أحمد فتحي
أحمد فتحي

أبدى الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، سعادته الغامرة بتعاقد النادي مع أحمد فتحي، قائد منتخب مصر، في صفقة انتقال حر، مؤكدا أن "الجوكر" يعتبر إضافة هائلة للفريق في الفترة المقبلة.

وأضاف "سعيد" أن وجود فتحي في نادي بيراميدز، أمر رائع، لأنه إضافة بالفعل لأي مكان يتواجد فيه، خاصة في ظل خبراته الهائلة، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

وأوضح أن الكل يعلم مدى أهمية صفقة بحجم أحمد فتحي، وكان دائما اللاعب الأهم والأفضل في الأندية التي لعب في صفوفها، وكذلك في منتخب مصر.

المدير الرياضي أوضح أنه على المستوى الشخصي لعب كثيرا مع أحمد فتحي سواء في الإسماعيلي أو منتخب مصر ويعلم جيدا قيمة هذا اللاعب ومدى أهمية التعاقد معه وسيكون عنصرا فاعلا ومهما في صفوف بيراميدز الساعي للمنافسة على كل البطولات.

شدد هاني سعيد على أنه يتمنى التوفيق لأحمد فتحي مع بيراميدز وأن يساعد الفريق على تحقيق طموحه وخطط النادي المعقودة عليه وهو وجميع النجوم الذين يضمهم بيراميدز.

أعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.

المصدر: elbalad

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