نجحنا في التعامل مع الأزمة.. الصحة: الوضع الحالي لـ كورونا في مصر مطمئن



الصحة: الوضع الحالي لـ كورونا في مصر مطمئن الصحة: الوضع الحالي لـ كورونا في مصر مطمئن

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوضع الحالي لفيروس كورونا في مصر مطمئن، والإجراءات التي تسير عليها الحكومة المصرية حول الحفاظ على الوضع الحالي والتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» شهادة نجاح لمصر.



وأضاف «خالد مجاهد» خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا منذ بداية انتشار المرض، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالطرق العلمية من قبل لجان مختصة، موضحا أن هناك توقعات علمية بشأن سيناريو أزمة فيروس كورونا.



وأشار،إلى أن مصر أقرب سيناريو لليابان لاننا نتبع نفس الأساليب في الإجراءات، موضحا أن مصر إذا التزمت على هذه الإجراءات ستكون أقرب لمواجهة هذا الوباء العالمي، خاصة أن الأسبوع 7 و8 مروا بشكل جيد.

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ولفت الدكتور خالد مجاهد إلى أن 30% من وفيات فيروس كورونا توفوا قبل وصولهم الي المستشفيات، و20% توفوا بعد 48 ساعة من وصولهم المستشفيات، مؤكدا أن أغلب المتوفين بسبب كورونا كانوا يعانون من أمراض مزمنة قبل إصابتهم بالفيروس المستجد.