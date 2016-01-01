قبل رمضان .. اعرف علامات السلع المغلفة والمعلبة الفاسدة



السلع المعلبة الموجودة بداخل السوبر ماركت السلع المعلبة الموجودة بداخل السوبر ماركت



مع اقتراب شهر رمضان تزداد العروض على السلع والمنتجات ومن بينها السلع المعلبة الموجودة بداخل السوبر ماركت ومحلات البقالة والاسواق التجارية.



ومع الأسف الشديد يستغل بعض التجار هذا الأمر لبيع السلع الفاسدة والتى قد لايستطيع المواطن اكتشافها بسهولة خاصة داخل السلع المغلفة او المغلقة.

وعرض جهاز حماية المستهلك مجموعة من النقاط التي تساعد المواطنين في اكتشاف السلع الفاسدة من الجيدة، وهى:



- معرفة الظروف المناسبة لحفظها وتخزينها وهل هى فعلا متوفرة في المكان الذي تباع فيه.

- تاريخ الصلاحية والانتاج وملاحظة اي تلاعب فيها.

- الانتباه إلى قائمة المكونات الغذائية المثبتة

ً - التأكد من عدم وجود العيوب الظاهرية فيها مثل الانتفاخ والاوعجاج والصدأ في المعلبات .

- التاكد من خلوها من اي عفن نمى عليها مثل المكسرات .

- وجود الشوائب والاجسام الغريبة في السلعة وتغيير اللون في الحبوب .

- اقتراب انتهاء مدة الصالحية للمادة الغذائية خاصة إذا كان تاريخ الانتاج مثبت على بطاقة

- البيان الخاصة بها بالشهر والسنة فاعلم أن تاريخ انتهاء صالحية تلك المادة الغذائية هواليوم الأول من ذلك الشهر وليس اليوم الأخير منه .

