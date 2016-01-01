طريقة عمل الترمس الحلو و المر



الترمس الترمس

يعد الترمس هو احدي الاطعمة التي نتناولها في الربيع ونقدم لكي طريقة عمل الترمس الحلو والترمس المر



اولا طريقة عمل الترمس الحلو :



مقادير الترمس الحلو :

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كيلو ترمس حلوثلاث ملاعق من الملحطريقة عمل الترمس الحلو :- يغسل جيدا الترمس الحلو ثم يترك فى اناء عميق ملئ بالماء لمدة يوم وليلة ثم يشطف فى اليوم التالى ويملئ الاناء مرة اخرى بالماء حتى يصل الماء الى ثلاثة ارباع الاناء ثم يترك الترمس على النار لمدة من ربع ساعة الى نصف ساعة حتى يتم سلقه .ثم يشطف الترمس مرة اخرى ويترك بماء بارد مذاب به كمية الملح ويترك نصف يوم حتى يكون جاهز للاكل .ثانيا طريقة عمل الترمس المر :مقادير الترمس المر :كيلو ترمس مرثلاث ملاعق من الملحطريقة عمل الترمس المر :يغسل الترمس جيدا ثم يترك فى اناء عميق يصل به الماء الى اعلى من منتصف الاناء لمدة يوم كامل ثم يشطف من المياه التى تم تركه بها ويضاف اليه مياه اخرى يملأ بها الاناء ويترك على النار لمدة حوالى من ربع ساعة الى نصف ساعة ثم يرفع من على النار ويشطف مرة اخرى ويضاف اليه مياه اخرى ويترك لمدة ليلة ثم تكرر عملية تغيير المياه وشطف الترمس مرتين باليوم فى الصباح والمساء لمدة من خمسة ايام الى اسبوع ، ثم يضاف اليه الملح ويصبح جاهزا للأكل .