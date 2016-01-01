حبس مبارك البغيلى 15 يوما بتهمة الإساءة إلى مصر

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حبس مبارك البغيلى

وجاءت الدعوى المرفوعة ضده من وزارة الخارجية الكويتية بتهمة الإساءة إلى مصر مستغلًا بذلك اسم الكويت من خلال حسابه فى تويتر وبيعه نظير مبلغا ماليا يتقاضاه شهريا من شخصان يديران الحساب وهما من الجنسية الفلسطينية أحدهما مقيم بقطر والأخر بالأردن.

وكانت النيابة العامة بالكويت قد استدعت قبل يومين ، مبارك البغيلى بتهمة استخدام حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى للإساءة للدولة المصرية ، إنه يستخدم حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لـ بث أكاذيب لا أساس لها من الصحة.

المصدر: elbalad

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