"ناسا" تعلن عن مشروع ضخم لتلسكوب لاسلكي على القمر

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"ناسا" تعلن عن مشروع ضخم لتلسكوب لاسلكي على القمر

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية قائمة المنح المخصصة لتنفيذ مشاريع فضائية مبتكرة، أحدها، مشروع إنشاء تلسكوب لاسلكي عملاق في حفرة على سطح القمر .

ويشير موقع ناسا الرسمي، إلى أن مشروع التلسكوب اللاسلكي في حفرة على الجانب الآخر للقمر، يعمل بموجات طويلة للغاية، وقد عرض للبحث عام 2018. ولهذا التلسكوب

مزايا غير متوفرة في التلسكوبات في مدار الأرض، حيث سيراقب الكون بموجات طويلة تعكسها طبقة الغلاف الجوي المتأين للأرض، التي لم تدرس حتى الآن. أما القمر في هذه الحالة فسيكون بمثابة شاشة مادية تعزل التلسكوب عن تشويش المصادر الأرضية والطبقة المتأينة والأقمار الصناعية والضوضاء الشمسية خلال الليل القمري.

وقد أدرج المشروع رسميا في برنامج ناسا Innovative Advanced Concepts (NIAC)، الذي يضم مجموعة مشاريع مستقبلية غير اعتيادية.

ووفقا لهذا المشروع، ستقوم روبوتات DuAxel rover، بنشر شبكة سلكية مساحتها كيلومتر واحد في حفرة أبعادها 3-5 كيلومترات (لم يحدد موقعها). ويوضع في مركز الشبكة جهاز استقبال. وستتم كل هذه العمليات من دون مساهمة الإنسان.

المصدر: الوفد

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