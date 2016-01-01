جوجل ستعرض خيارات الرعاية الصحية الافتراضية في البحث والخرائط

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جوجل ستعرض خيارات الرعاية الصحية الافتراضية في البحث والخرائط

على الرغم من أن العديد من الأطباء والعيادات يحدون أو يوقفون الزيارات الشخصية للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19، لا يزال الناس بحاجة إلى الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية.



لمساعدتك في الحصول على الرعاية التي قد تحتاجها، سواء كانت ذات صلة بـ COVID-19 أم لا، تسهل جوجل Google على الأشخاص معرفة خيارات الرعاية الصحية الافتراضية المتاحة لهم عبر البحث والخرائط.



سيتمكن مقدمو الخدمة من إضافة عروض رعاية افتراضية إلى ملفات تعريف أعمالهم، عندما تبحث عن عيادة أو مستشفى، قد ترى رابط

الحصول على رعاية عبر الإنترنت، والذي من خلاله يمكنك إعداد مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو مع أخصائي طبي.


قد تتضمن نتائج البحث منصات رعاية افتراضية وطنية بالإضافة إلى العيادات والمستشفيات المحلية.


ستعرض Google مزيدًا من التفاصيل حول الخدمات الصحية الافتراضية عند البحث عن مصطلحات مثل الرعاية العاجلة، قد ترى، على سبيل المثال، قائمة بخيارات الصحة الافتراضية جنبًا إلى جنب مع التكلفة من الجيب لأصحاب الخصومات العالية أو الذين ليس لديهم تأمين صحي.


تقوم الشركة أيضًا تلقائيًا بإضافة روابط لصفحات معلومات COVID-19 الخاصة بالموفرين في البحث والخرائط، كتبت جولي بلاك، مديرة إدارة المنتجات في Google Health، في منشور على مدونة أن الاهتمام بالخدمات الصحية عن بُعد والرعاية الافتراضية قد ارتفع بشكل كبير منذ ظهور الوباء.



على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أصدرت جوجل إعلانات حكومية حول COVID-19 واستشارات السفر المتعلقة بالوباء الأكثر بروزًا في البحث.



كما وسع نطاق الوصول المجاني إلى ميزات الدردشة المرئية المتميزة في Google Meet حتى سبتمبر، بما في ذلك خيار تسجيل المكالمات وحفظها. قد يكون هذا مفيدًا إذا كنت تريد أن تتذكر ما قاله طبيبك خلال استشارة افتراضية.

المصدر: الوفد

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