

طبيب يتحدث عن مخاطر جهاز التنفس الاصطناعي طبيب يتحدث عن مخاطر جهاز التنفس الاصطناعي

أعلن الطبيب والمذيع التلفزيوني، ألكسندر مياسنيكوف في برنامج "سولفيوف لايف" على اليوتيوب أن أجهزة التنفس الصناعي يمكن أن تكون مصدرًا للعدوى.



وأوضح الطبيب أن التهوية الاصطناعية مطلوبة فقط للمصابين بأمراض خطيرة، وهو ما يفسر ارتفاع معدل الوفيات بين هؤلاء المرضى.



نفى مياسنيكوف مزاعم العديد من وسائل الإعلام بأن 70٪ من المرضى المرتبطين بجهاز التنفس الاصطناعي يموتون، لكنه أشار إلى أن الأجهزة لا تزال تحمل مخاطر معينة.

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وقال الطبيب "كل مريض مرتبط بجهاز التنفس الاصطناعي، تنتقل له العدوى في المستشفى، كل ذلك ليس جيدا".