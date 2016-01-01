غوغل تطلق تقنية تساعد ضعيفي البصر على الكتابة في الهواتف

تمكن الخبراء في غوغل من تطوير تقنية فريدة تسهل على المكفوفين وضعيفي البصر الكتابة في الهواتف الذكية.
ويشير الخبراء في غوغل إلى أن لوحة المفاتيح الافتراضية TalkBack التي ستدمج في أنظمة أندرويد تعتمد مبدأ بسيطا يشبه في عمله الكتابة عبر لغة Braille الخاصة بالمكفوفين.
وتعتمد التقنية الجديدة على لوحة مفاتيح مكونة من 6 أرقام كبيرة تظهر على الشاشة، وبمجرد الضغط على أحدها يصدر الهاتف صوتا بالحرف المرادف للرقم المذكور، ولكتابة حرف A على سبيل المثال يجب الضغط على رقم 1، ولكتابة B يتوجب الضغط على رقم 1 و2 معا.
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