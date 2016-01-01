غوغل تطلق تقنية تساعد ضعيفي البصر على الكتابة في الهواتف

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غوغل تطلق تقنية تساعد ضعيفي البصر على الكتابة في الهواتف

تمكن الخبراء في غوغل من تطوير تقنية فريدة تسهل على المكفوفين وضعيفي البصر الكتابة في الهواتف الذكية.

ويشير الخبراء في غوغل إلى أن لوحة المفاتيح الافتراضية TalkBack التي ستدمج في أنظمة أندرويد تعتمد مبدأ بسيطا يشبه في عمله الكتابة عبر لغة Braille الخاصة بالمكفوفين.

وتعتمد التقنية الجديدة على لوحة مفاتيح مكونة من 6 أرقام كبيرة تظهر على الشاشة، وبمجرد الضغط على أحدها يصدر الهاتف صوتا بالحرف المرادف للرقم المذكور، ولكتابة حرف A على سبيل المثال يجب الضغط على رقم 1، ولكتابة B يتوجب الضغط على رقم 1 و2 معا.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب على صاحب الهاتف التوجه إلى إعدادات الهاتف، ومن ثم الضغط على خيار "خيارات متقدمة"، وبعدها ضغط خيار TalkBack، ومن ثم خيار "تفعيل".

وللاستفادة بشكل أفضل من هذه الميزة يوصي الخبراء بحمل الهاتف بصورة أفقية لكي تمتد لوحة المفاتيح الافتراضية على عرض الشاشة.

المصدر: روسيا اليوم

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