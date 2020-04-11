شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 11 أبريل 2020، حالة من الاستقرار في الاسواق بعدما كان سجل ارتفاع بقيمة 13 جنيه الخميس الماضي.
وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب اليوم سجل عيار 18 سجل 625.75 جنيه للجرام، فيما سجل عيار 21 سجل 730 جنيها للحرام، وسجل عيار 24 سجل 834 جنيها للجرام.
وأضاف نجيب، في تصريحات لـ "الدستور"، أن سعر الجنيه الذهب 5840 جنيه للجرام، فيما وصلت الأوقية الذهب 1680 دولارا.
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التعليقات على استقرار في أسعار الذهب اليوم السبت 11-4-2020
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