استقرار في أسعار الذهب اليوم السبت 11-4-2020

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استقرار في أسعار الذهب اليوم السبت 11-4-2020

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 11 أبريل 2020، حالة من الاستقرار في الاسواق بعدما كان سجل ارتفاع بقيمة 13 جنيه الخميس الماضي.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب اليوم سجل عيار 18 سجل 625.75 جنيه للجرام، فيما سجل عيار 21 سجل 730 جنيها للحرام، وسجل عيار 24 سجل 834 جنيها للجرام.

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ "الدستور"، أن سعر الجنيه الذهب 5840 جنيه للجرام، فيما وصلت الأوقية الذهب 1680 دولارا.

ركود تام في حركة بيع الذهب
وأوضح أن هناك حالة ركود تام بسبب الحظر في البلاد، وشبه توقف تام في حركة بيع المشغولات الذهبية بسبب حظر التجوال واتجاه المحالات للاغلاق والعمل 4 أيام فقط.
التأثير الاقتصادي على أسعار الذهب اليوم
وارتفع الذهب إلى ذروته في شهر تقريبا الاثنين الماضي إثر ارتفاع الطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتفاقم الناجم عن جائحة فيروس كورونا، ثم تراجع يوم الثلاثاء وبدأ صعود تدريجيا منذ الأربعاء مسجلا أعلي مستوياته مساء الخميس، ليستقر على مدار يومى الجمعة والسبت.

المصدر: الدستور

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