أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 11 أبريل

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أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 11 أبريل

شهدت «أسعار الخضروات»، في سوق العبور، حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم السبت ١١ أبريل 2020.



وتراوحت أسعار الطماطم، من 2.50 إلى 5.50 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.80 إلى 2.7 جنيهات، والبصل من3.50 إلى 7.50 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 2 إلى 4 جنيهات، والفاصوليا بـ12 جنيها، والفلفل الرومي بـ4.5 جنيه، والثوم بـ11 جنيها.



وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 7 و8 جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 4 الي 7 جنيهات، والملوخية 3 الي 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 11 جنيها.

المصدر: اخبار اليوم

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