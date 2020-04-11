استقرار الدولار بالبنوك يستمر للأسبوع الرابع على التوالي

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استقرار الدولار بالبنوك يستمر للأسبوع الرابع على التوالي

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للأسبوع الرابع على التوالي في البنوك، في نهاية تعاملات اليوم، السبت، ليصل سعره في المتوسط لدى البنك المركزي عند 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.



سجّل أدنى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكي الأهلي ومصر لـ 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك من بينها "المصرف المتحد، التعمير والإسكان، الإسكندرية، بلوم، البنك الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، المصري الخليجي، البركة، التنمية الصناعية، تنمية الصادرات، عودة، قناة السويس، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، إتش إس بي سي"، عند 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.



وكان أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه في بنكي " مصر إيران للتنمية"، مصرف أبوظبي الإسلامي للتنمية" عند 15.71 و 15.72 جنيه للشراء و 15.81 و 15.82 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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