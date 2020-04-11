

رغم التراجع عالمياً.. لماذا لم تخفض مصر أسعار الوقود 10%؟ رغم التراجع عالمياً.. لماذا لم تخفض مصر أسعار الوقود 10%؟

كان لحرب النفط العالمية الذي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية وتهاوي الأسعار بأكثر من 50 بالمائة، أثراً إيجابياً لدعم توقعات خفض أسعار الوقود بالحد الأقصى للخفض بنحو 10 بالمائة وفقاً للقانون، ولكن بعد انتظار دام لنحو 10 أيام من الموعد المقرر لاتخاذ قرار لجنة التسعير مطلع أبريل جاء قرار اللجنة بخفض قيمته قصر الخفض على 25 قرشاً للتر البنزين.



وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أمس خفض أسعار الوقود بنحو 25 قرشاً للتر ليصبح سعر بيع البنزين 95 نحو 8.50 جنيه للتر وبنزين 92 نحو 7.5 جنيه للتر و 80 بسعر 6.25 جنيه للتر، كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.



وأوضح محللو الاقتصاد الكلي لدى بنوك الاستثمار لـ"مباشر" أن الخفض جاء أقل بكثير من التوقعات بسبب سعى الحكومة لدعم ميزان المدفوعات ودعم مخصصات الصحة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مؤكدين على إيجابية القرار على معدلات التضخم لتظل ضمن مستهدفات المركزي المصري.

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وقالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك برايم للاستثمار إن قرار الخفض كان متوقعاً من قبل بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية.وأضافت منى بدير إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية جاء بدعم من استقرار سعر الصرف وعدم حدوث انخفاض في سعر الصرف يشير بزيادة تكلفة استيراد المواد البترولية.ولفت محلل الاقتصاد الكلي إلى أن التحرك جاء بنسبة تصل لنحو 6 بالمائة وليست 10 بالمائة كما كان متوقع من قبل وفقاً للقانون وذلك لما برهنته الحكومة بسعيها لتغطية سياسة دعم الاقتصاد ضد تداعيات كورونا.وتابعت: " كان من المفترض أن تتخذ لجنة التسعير قرارها مطلع أبريل ولكنها قد انتظرت بعد الحديث حول اجتماع لأوبك خلال الشهر وهدوء حرب أسعار النفط العالمية والذي عقد أمس واتخذ أكبر حزمة تخفيضات تشير بزيادة في أسعار النفط في الفترة المقبلة".وأضافت :" راهنا على خفض الحكومة بنحو 10 بالمائة لتوقع اتجاهها لاستيراد من خلال عقود طويلة الأجل واستغلال التراجع الحاد في الأسعار العالمية".وقالت إن الحكومة في قرار اليوم أخذت في عين الاعتبار الزيادة المرتقبة في أسعار النفط العالمية وموجة التصحيح المتوقعة.وأكدت بدير أن القرار قد يؤثر على التضخم ويدعم استقراره في مستهدف البنك المركزي المصري، مضيفة أن ما يوفره المواطنين في أسعار الوقد سيوجه لمجموعة الطعام والأغذية في ظل أزمة العرض والطلب الناجمة عن انتشار كورونا.ونوهت إلى أن الوفر من خفض أسعار الوقود الذي أشارت إليه الحكومة قد توجه لسياستها في دعم الاقتصاد ضد تداعيات كورونا.يذكر أن القرار بأخذ في الاعتبار المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10 بالمائة فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.ولفت القرار إلى أن ذلك جاء وفى ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، متوقعاً عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط ، ولذلك فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة المقبلة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا." دا هيشيل دا في ميزان المدفوعات" هكذا علقت يارا الكحكي محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار النعيم على نسبة الخفض التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود بنحو 25 قرشاً بدلا من المتوقع البالغ 10 بالمائة.وأوضحت الكحكي أن الحكومة في ذلك القرار قررت أن تخصص الوفر من تراجع أسعار الوقود عالمياً لدعم مخصصات الصحة والدواء والتعليم في الموازنة بالتزامن مع تداعيات كورونا.وأشارت إلى أن الخفض وإن كان أقل من المتوقع إلا أنه سيؤثر بالإيجابي على عدة نواحي أبرزها التضخم، لافتة إلى أن الخفض والذي تركز نسبته في الديزل بنحو 3.8 بالمائة بحد من جشع التجار واتجاههم لزيادة الأسعار استغلالاً لمخاوف المواطنين في ظل كورونا وقدوم شهر رمضان.وتابعت: حظر التجوال قد يكون انعكس بالايجاب أيضاً على معدلات التضخم حيث أدى إلى خفض استهلاك الوقود بنحو 20 بالمائة فضلا عن تراجع الاستهلاك وتركيزها على السلع الأساسية.ومن جهته قال خالد الشافعي الخبير الاقتصاجي إن التخفيض كان متوقع للوقود لكن ليس بهذه الدرجة لأن الهبوط لا يتماشي مع الأسعار العالمية، وكان التوقع خفض بنسبة 10 بالمائة تقريبا والتي كانت ستؤثر على الفئات المتوسطة والأقل دخلا حيث أنها من المفترض المستفيد من أي خفض فى سعر الوقود.واضاف الشافعي أن الانخفاض قد ينعكس على الأسعار في الأسواق فى ظل اتجاه صعودي الفترة الحالية بسبب ضغوط تضخمية نتيحة ارتفاع الطلب.وتابع:"حتي وإن لم ينعكس خفض الوقود على أسعار السلع، فإنه سيساهم باستقرار السلع في الأسواق، ونحتاج تكثيف الحملات على الأسواق والتواصل مع الغرف الصناعية للوصول إلي خفض حقيقى فى أسعار المنتجات خاصة مع إمكانية خفض المازوت للاستخدامات الصناعية وهو أحد المؤثمرات على الأسعار".وأكد الخبير أن الاقتصاد كليا لن يتأثر لأن آليات التسعير مدروسة بعناية من قبل المالية والبترول لكن التراجع الملحوظ في أسعار الوقود عالمياً سينعكس على الموازنة العامة للدولة ويخلق وفرا فيها قد يصل إلي 4 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي وفق توقعات البنك المركزي.ولفت إلى أن الحركة الاقتصادية مرتبطة كليا ببعضها فخفض الوقود مرتبط بتسهيلات على المصانع وتقليل تكاليف الإنتاج والنقل وتواكب معه خفض الغاز الطبيعي ل 4.5 دولار ثم الكهرباء 10 قروش كلها قرارات ربما تكون بذرة لمزيد من النمو للأنشطة الاقتصادية عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.