بشرى سارة .. تراجع أسعار الفول 10 جنيهات قبل رمضان

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بشرى سارة .. تراجع أسعار الفول 10 جنيهات قبل رمضان

توقع أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة البقوليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، هبوط أسعار البقوليات بمقدار 10 جنيهات خلال شهر رمضان، نتيجة لقرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بحظر تصدير البقوليات لمدة 3 شهور.

قال "إدريس" في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن سعر الطن الواحد من سلعة الفول البلدي تراجع بمقدار 10 آلاف جنيه ليسجل 21 ألف جنيه بعد قرار وزارة الصناعة وهو ما يعني وصول الكيلو للمستهلك المحلي لما بين 25 و 26 جنيهًا للكيلو

أوضح أن الكميات المعروضة بالسوق المحلية تكفي احتياجات المواطنين، مثمناً من القرار إذ يسعى لزيادة المعروض بالسوق المصرية وهو ما يصب في مصلحة المستهلك .

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بحظر تصدير البقوليات لمدة 3 شهور.

المصدر: صدى البلد

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