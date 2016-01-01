طب حلوان تستقبل شكاوى الطلاب عبر هذا الرابط

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طب حلوان

مع استمرار تعليق الدراسة بالجامعات المصرية و متابعة الطلاب الدراسة عن طريق التعليم عن بعد عبر المنصات التعليمية بالجامعات وقنوات اليوتيوب والتيلجرام .

أعلن اتحاد طلاب كلية الطب عن استقباله مقترحات و شكاوى الطلاب الخاصة بالنتائج و التعليم عن بعد عبر جروبات للواتساب و الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب الكلية بالفيسبوك و التيلجرام .

ويمكنك الدخول لصفحة الكلية الرسمية عبر الضغط على :
كلية الطب :
اتحاد طلاب كلية الطب - جامعة حلوان

https://www.facebook.com/H.M.Student.Union/?__tn__=K-R&eid=ARBs_ovarVe9ksKjzuJKPwzcMJQ7EyeEU109HARLoiCXRwCndz7vFABhvLNSF0GIJT7L5mB9EYP8sgo6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9IvACPBEfgrSMutsNaHbMBLanN00nzzjvcATu2mJ7htgvD4vU_EbMAYu2gZVRWltnkIdCf9bES073fkhMC252Uzdik8WQfrca9o0cpCnjHJ2A-MDGBe9Ps4gW7S7HhyR1cB_slNZakc1jPmdyvg6-a4xql_KMtEK2Dn0PjknsBAb67kds2dznQC0hxWxLotUUrBEhU7GvR09wvWrjStU3HNmFQyqCzt2KAeST89R94_BknxIevpx2cMnXysvASTaBXCQFmp4o4E-ojbQV_4H46ndpE1kWbhovhigWfMZKMfLBoa1tIUo35g4mfeCpirQLC1wTaWLpze5zNgYOVpdf

المصدر: elbalad

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