طب حلوان تستقبل شكاوى الطلاب عبر هذا الرابط



طب حلوان طب حلوان

مع استمرار تعليق الدراسة بالجامعات المصرية و متابعة الطلاب الدراسة عن طريق التعليم عن بعد عبر المنصات التعليمية بالجامعات وقنوات اليوتيوب والتيلجرام .



أعلن اتحاد طلاب كلية الطب عن استقباله مقترحات و شكاوى الطلاب الخاصة بالنتائج و التعليم عن بعد عبر جروبات للواتساب و الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب الكلية بالفيسبوك و التيلجرام .



ويمكنك الدخول لصفحة الكلية الرسمية عبر الضغط على :

كلية الطب :

اتحاد طلاب كلية الطب - جامعة حلوان

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