مع استمرار تعليق الدراسة بالجامعات المصرية و متابعة الطلاب الدراسة عن طريق التعليم عن بعد عبر المنصات التعليمية بالجامعات وقنوات اليوتيوب والتيلجرام .
أعلن اتحاد طلاب كلية الطب عن استقباله مقترحات و شكاوى الطلاب الخاصة بالنتائج و التعليم عن بعد عبر جروبات للواتساب و الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب الكلية بالفيسبوك و التيلجرام .
ويمكنك الدخول لصفحة الكلية الرسمية عبر الضغط على :
كلية الطب :
اتحاد طلاب كلية الطب - جامعة حلوان
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طب حلوان تستقبل شكاوى الطلاب عبر هذا الرابط
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق