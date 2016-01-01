حوافز مادية لطلاب جامعة عين شمس المشاركين في مشروع محو الأمية

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قال الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إن الجامعة تقوم بجهود مجتمعية كبيرة للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية.



وأضاف "السعيد"، في تصريحات لـ "صدي البلد"، أنه على ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعًا للطلاب المشاركين في المشروع؛ قرر مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، منح الطلاب الحوافز التالية:



(منح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافزًا قدره (٢٥٠) جنيهًا عن كل أمي مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضلًا عن (٥٠) جنيهًا من الجامعة)، ( قيام الجامعة بتحمل وسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب الذي يقوم بمحو أمية أكثر من أربعة أشخاص عن السنة الدراسية اللاحقة على قيامه بمحو الأمية كحافز إضافي له ).

