لطلاب المدارس.. خطوات بسيطة تسهل عملية استخدام المكتبة الرقمية في إعداد المشروع البحثي



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كيفية استخدام المكتبة الرقمية "ذاكر" في البحث عن المعلومات المطلوبة لعمل المشروعات البحثية.



وتمثلت تلك الخطوات التي سردها وزير التربية والتعليم فيما يلي:



- على الطالب أن يفتح موقع المكتبة الرقمية ذاكر من خلال الرابط التالي https://study.ekb.eg/guides

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- ثم يكتب الطالب الكلمة المفتاحية الرئيسية لموضوعه البحثي الذي اختاره من الموضوعات التي طرحتها الوزارة، وذلك في خانة البحث الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية المكتبة الرقمية ثم يضغط على علامة العدسة ليبدأ البحث عن الكلمة المطلوبة.- بعد ذلك سيجد الطالب صفحة بها مصادر معلومات كثيرة تخص موضوعة.- سيجد الطالب على يمين الصفحة، مجموعة من الكلمات الدالة يمكنه من خلالها البحث عن الصف الدراسي الذي يدرس فيه، لتصفية الموضوعات، إلى قائمة موضوعات تناسب المرحلة العمرية الخاصة بالطالب.- على الطالب أن يستعين بالمعلومات المفيدة في بحثه ليس بطريقة النقل النصي ولكن بإعادة صياغتها بأسلوبه، مع كتابة المصدر أو الناشر الذي نقل عنه هذه المعلومات من على المنصة.-على الطالب أن يعي أن المحاور البحثية التي تم طرحها على موقع الوزارة ليختار منها الطالب ، موجود بها كلمات محددة مكتوبة بخط عريض ، هذه الكلمات هي الكلمات التي يمكن أن يبحث بها الطالب في المكتبة الرقمية لتسهيل مهمة الوصول للمعلومات المطلوبة في بحثه.