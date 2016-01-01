

ما هي فوائد استنشاق البخار؟ ما هي فوائد استنشاق البخار؟

يحدث انسداد الأنف بسبب التهاب في الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية. يمكن أن تصبح الأوعية الدموية متهيجة بسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي الحادة ، مثل البرد أو التهاب الجيوب الأنفية.



وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، أن الفائدة الرئيسية للتنفس في البخار الدافئ الرطب قد تساعد في تخفيف الشعور بالتهيج وتورم الأوعية الدموية في الممرات الأنفية. قد تساعد الرطوبة أيضًا على ترقق المخاط في الجيوب الأنفية ، مما يسمح لها بالتفريغ بسهولة أكبر. يمكن أن يسمح ذلك بعودة تنفسك إلى الوضع الطبيعي ، على الأقل لفترة زمنية قصيرة.



ما هى الامراض التى تحتاج من خلالها لاستنشاق البخار..

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نزلات البردانفلونزا (الانفلونزا)التهابات الجيوب الأنفية ( التهاب الجيوب الأنفية المعدي )التهاب شعبيحساسية الأنففي حين أن استنشاق البخار يمكن أن يوفر راحة ذاتية من أعراض البرد والالتهابات التنفسية العلوية الأخرى ، إلا أنه لن يجعل العدوى تختفي بشكل أسرع.صداع الراساحتقان الأنفتهيج الحلقمشاكل في التنفس بسبب احتقان الشعب الهوائيةالممرات الأنفية الجافة أو المتهيجةسعالفي الواقع ، لا يؤدي استنشاق البخار إلى قتل الفيروس المسؤول عن العدوى، في أفضل الأحوال ، قد يجعلك استنشاق البخار تشعر بتحسن قليلًا لأن جسمك يحارب نزلة البرد.