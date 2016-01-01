يحدث انسداد الأنف بسبب التهاب في الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية. يمكن أن تصبح الأوعية الدموية متهيجة بسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي الحادة ، مثل البرد أو التهاب الجيوب الأنفية.
وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، أن الفائدة الرئيسية للتنفس في البخار الدافئ الرطب قد تساعد في تخفيف الشعور بالتهيج وتورم الأوعية الدموية في الممرات الأنفية. قد تساعد الرطوبة أيضًا على ترقق المخاط في الجيوب الأنفية ، مما يسمح لها بالتفريغ بسهولة أكبر. يمكن أن يسمح ذلك بعودة تنفسك إلى الوضع الطبيعي ، على الأقل لفترة زمنية قصيرة.
ما هى الامراض التى تحتاج من خلالها لاستنشاق البخار..
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ما هي فوائد استنشاق البخار؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق