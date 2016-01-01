قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخصيص فريق لتطهير وتعقيم مستشفى الزيتون التخصصى والمنطقة المحيطة به تحت إشراف مديرية الصحة للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين .
كانت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة قد أصدرت قرارا بإغلاق مستشفي الزيتون التخصصي لمدة 14 يوما وذلك بعد ظهور بعض الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) بين الطاقم الطبي بعد مخالطتهم لسيدة مسنةمصابة تم استقبالها بالمستشفى لإجراء غسيل كلوي.
كما أصدرت الأمانة العامة تعليمات لكافة العاملين بالمستشفى بالالتزام التام بالعزل المنزلي، واتخاذ كافة سبل الوقاية الشخصية.
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التعليقات على بعد دخول كورونا..قرار عاجل من محافظ القاهرة بخصوص مستشفى الزيتون
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