بعد دخول كورونا..قرار عاجل من محافظ القاهرة بخصوص مستشفى الزيتون

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صورة الخبر: مستشفى الزيتون
مستشفى الزيتون

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخصيص فريق لتطهير وتعقيم مستشفى الزيتون التخصصى والمنطقة المحيطة به تحت إشراف مديرية الصحة للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين .

كانت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة قد أصدرت قرارا بإغلاق مستشفي الزيتون التخصصي لمدة 14 يوما وذلك بعد ظهور بعض الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) بين الطاقم الطبي بعد مخالطتهم لسيدة مسنةمصابة تم استقبالها بالمستشفى لإجراء غسيل كلوي.

كما أصدرت الأمانة العامة تعليمات لكافة العاملين بالمستشفى بالالتزام التام بالعزل المنزلي، واتخاذ كافة سبل الوقاية الشخصية.

المصدر: elbalad

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