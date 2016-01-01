شاهد .. رسالة غامضة من نجم الزمالك بعد انتشار انباء عن رحيلة الي بيراميدز



الزمالك الزمالك

نشر اللاعب الدولي محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام " عبر خاصية الاستوري.



و حملت الصورة الرسالة الآتية :



لا تفقد الأمل أبدا .. انت لا تعلم ماذا يخبئ لك الغد.

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الجدير بالذكر ان العديد من الأخبار قد انتشرت في الآونة الأخيرة تأكد ان عواد سوف ينتقل الي نادي بيراميدز.