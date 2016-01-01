نشر اللاعب الدولي محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام " عبر خاصية الاستوري.
و حملت الصورة الرسالة الآتية :
لا تفقد الأمل أبدا .. انت لا تعلم ماذا يخبئ لك الغد.
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التعليقات على شاهد .. رسالة غامضة من نجم الزمالك بعد انتشار انباء عن رحيلة الي بيراميدز
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