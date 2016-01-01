أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود علاء مدافع الفريق الأبيض وقع للنادي رسميًا على عقد يربطه بالفريق خمس سنوات.
وأضاف مرتضى منصور في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح السبت :"تردد كلام في الفترة الماضية عن عقد محمود علاء بأنه لم يوقع وتحديدًا من أحمد شوبير".
وتابع :"محمود علاء وقع على بياض لكن لن أعلن عن المبالغ التي سيحصل عليها اللاعب، وعلاء وقع على أربع نسخ".
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التعليقات على مرتضى يعلن بالصورة: محمود علاء جدد للزمالك.. ووقع على 4 نسخ
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