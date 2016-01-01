بي إن سبورتس: تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

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دوري أبطال إفريقيا

كشفت شبكة بي إن سبورتس الرياضية اتخاذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرارا بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لأجل غير مسمى.

ونشرت الشبكة بيانا رسميا، على حد وصفها، من الاتحاد الإفريقي أعلن من خلاله عن تأجيل المواجهات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار كاف في بيانه، وفقا لـ بي إن سبورتس، إلى أن القرار جاء "بعد تبادل الحديث مع منظمة الصحة العالمية. الوضع في إفريقيا لا يزال غير مستقر للغاية".

وأضاف البيان "تقع على عاتق الجميع مسؤولية المشاركة الفعالة في مكافحة فيروس كورونا، الذي قد يكون له تأثيرا أكثر خطورة على قارتنا من أي مكان آخر".

وشجع الاتحاد الإفريقي "جميع الأفارقة على الالتزام بتوصيات منظمة الصحة وكذلك السلطات المحلية".

ولم يحدد الاتحاد الإفريقي الموعد المحدد لإقامة مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال، وكذلك مواجهتي الكونفدرالية، وفقا لـ بي إن سبورتس.

المصدر: filgoal

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