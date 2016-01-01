كشفت شبكة بي إن سبورتس الرياضية اتخاذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرارا بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لأجل غير مسمى.
ونشرت الشبكة بيانا رسميا، على حد وصفها، من الاتحاد الإفريقي أعلن من خلاله عن تأجيل المواجهات بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأشار كاف في بيانه، وفقا لـ بي إن سبورتس، إلى أن القرار جاء "بعد تبادل الحديث مع منظمة الصحة العالمية. الوضع في إفريقيا لا يزال غير مستقر للغاية".
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التعليقات على بي إن سبورتس: تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
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