اتحاد طلاب حقوق حلوان يعلن عن استبيان حول استبدال الامتحانات بمشروع بحثي

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صورة الخبر: حقوق حلوان
حقوق حلوان

أطلق اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة حلوان استبيانا للطلاب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة آراء الطلاب فى منظومة التعليم عن بعد وجمع ارائهم فى كيفية تنظيم امتحانات هذا العام، وهل يفضلون أن تظل بالنظام المعتاد عليه أو يتم استبدالها بمشروع بحثى بكل مادة من مواد الكلية.

وحمل الاستبيان عنوان " هل توافق إذا تم استبدال الامتحان المعتاد بعمل بحث بكل مادة دراسة ام لا ؟.

جدير بالذكر أن مسئولي إدارة المدينة الجامعية بجامعة حلوان أعلنوا بعد قرار تحويلها لمستشفى عزل لمرضى الكورونا ، انه على الطلاب الراغبين بالحصول على متعلقاتهم بالتوجه لادارة المدن الجامعية بالجامعة فى ايام : الاحد 12 ابريل و الاثنين 13 ابريل و الثلاثاء ابريل .

ويجب على الحاضرين الالتزام بعدة ضوابط وهى : على طلاب الغرفة الواحدة الحضور مجتمعين، ارتداء الكمامات والجوانتى للحفاظ على الصحة العامة، يجب على الحاضرين أن يكونوا حاملين كارنيه الإقامة بالمدن المثبت فيه رقم المبنى والغرفة.

واكدت الادارة ان الطالب الغير راغب بالحضور لاستلام متعلقاته بسبب حالة البلاد، فإنه سيتم حفظها فى الامانات بادارة المدن الجامعية لاستلامها فى اى وقت لاحق .

المصدر: elbalad

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