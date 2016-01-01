موقع وزارة التربية والتعليم يخصص رابطا لشرح كيفية إعداد أبحاث الطلاب

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خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت، مخصصا لـ مواضيع المشاريع البحثية المقررة على سنوات النقل والشهادة الإعدادية.



ويقدم هذا الرابط الإلكتروني المتاح على موقع وزارة التربية والتعليم شرحا لكيفية التعامل مع عناصر المشروع البحثي المطلوب من طلاب الصفوف الدراسية من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي.



ويمكن لمن يهمه الأمر الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ومتابعة هذا الرابط من خلال الضغط هنا ، حيث يتيح هذا الرابط الخدمات التالية :

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