رفع الله تعالى العذاب عن قوم النبي يونس بهذا العمل .. والكثيرون لا يعرفونه



الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي



أوصى الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي ، إمام وخطيب المسجد النبوي، قائلًا: ارغب أيها الإنسان إلى ربك وداوم على الدعاء بسؤال الله تعالى كل خير والاستعادة به من كل شر فربنا الرحمن الرحيم يحب أن نسأله أعلى المطالب.



وأوضح «الحذيفي» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أنه من الدعاء النافع لحفظ الدين وعافية الأبدان وحفظ مصالح الدنيا والآخرة سؤال الله تعالى العافية، منوهًا بأن من أخطأ الطريق فحرم الإيمان فقد خسر دنياه وأخراه ولا ينفعه ما نال من الدنيا فمتاع الدنيا مضمحل زائل وسرورها مشوب بالحزن والهوائل قال تعالى : « وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ» الآية 185 من سورة آل عمران .



وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الحلال بين والحرام » , وقد قص الله رفع العذاب عن قوم يونس عليه السلام بالتوبة فقال سبحانه : «فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ» الآية 98 من سورة يونس .

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ونبه إلى أنه قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبة وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة ، فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم .وأشار إلى أن البلاء العام لا يرفعه إلا رب العالمين ، وأن من أسباب رفع ما عم الأرض من الكرب الشديد ، التعاون على اتخاذ الأسباب الشرعية ، والتجارب المباحة ، وأعظم أسباب رفع البلاء التوبة العامة من الأمة كلها ، فالله سبحانه وتعالى يرحم بالتوبة والدعاء ما يعجز عنه العباد.ونبه إلى أنه ينبغي تكرار التنبيه به التعاون على أخذ الحيطة ، والتقيد بالإرشادات الصحية ليتم من الجميع تجاوز هذه النازلة العصيبة ، والشدة المعضلة، جزى الله خير الجزاء ولاة أمرنا – رعاهم الله – على بذلهم السخي في مواجهة هذا الوباء الجارف ، وحرصهم الشديد على صحة المواطنين والمقيمين ، فالتقيد بالإرشادات والتعليمات يقلل من أضرار هذا الفيروس بإذن الله .وأكد أنه سيرفع الله سبحانه وتعالى هذا البلاء بإذنه ، فرحمة الله واسعة ، وفرجه قريب ، قال الله تعالى : « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» الآية 60 من سورة غافر.