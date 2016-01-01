غرغرة وسوائل.. أسرع طرق علاج التهاب الحلق

مع تغيير أحوال الطقس، يتعرض الكثير لنزلات البرد والأنفلونزا ويصيبهم شكوك بأنها قد تكون عدوى فيروس كورونا المنتشرة في العالم كله، ومن الأعراض المشتركة بينهما التهاب الحلق، لكن ليس كل من يشعر بالتهاب الحلق يكون بالضرورة مصابًا بفيروس كورونا.
نصح موقع Healthline بطرق سهة وفعالة لـ علاج التهاب الحلق في المنزل وتقليل أعراض نزلة البرد ومنها :
1- الغرغرة بماء وملح وقطرات من عصير الليمون ، وهي قوية وفعالة وتقتل الجراثيم في الحلق، ويفضل إجراء الغرغرة 3 مرات يوميا
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